Il team di sviluppatori di Instagram continua a lavorare al miglioramento di questo popolare social network, introducendo sempre nuove funzionalità e l’ultima della serie è stata annunciata negli scorsi giorni, proprio in occasione di San Valentino.

La nuova funzionalità si chiama Private Story Likes ed è la soluzione studiata dal team di Instagram per consentire agli utenti di mettere il Mi piace ad una Storia senza la necessità di inviare un Messaggio Diretto al suo autore.

Su Instagram arriva la funzione Private Story Likes

Ricordiamo che fino a questo momento qualsiasi risposta inviata a qualcuno su una Storia (a prescindere dal fatto che fosse un’emoji o un messaggio completo) veniva mostrata come risposta nella sua casella di posta in arrivo. Ebbene, grazie a questa nuova funzionalità sarà possibile dimostrare il proprio apprezzamento senza intasare la casella di Messaggi Diretti dell’utente.

A spiegare il funzionamento di Private Story Likes è stato Adam Mosseri su Twitter, ecco le sue parole: “A partire da oggi, puoi inviare un po’ di amore mettendo mi piace alle storie delle persone senza inviare un DM. I Mi piace sulle storie sono privati ​​e non hanno conteggi. Piuttosto, appaiono come cuori accanto alle maniglie delle persone nel tuo foglio di visualizzazione Storie“.

Mosseri ha precisato che le storie non avranno un conteggio dei like e ciò rappresenta un approccio molto diverso da quello che Instagram ha scelto di adottare per i feed principali degli utenti. Questa nuova funzione è già in fase di rilascio ma potrebbero essere necessari anche diversi giorni prima che sia effettivamente disponibile per tutti gli utenti.