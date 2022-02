Il colosso cinese Xiaomi, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronta a sfidare Apple nel mercato degli smartphone. A lanciare la sfida è stato proprio l’amministratore delegato del colosso, Lei Jun.

Quest’ultimo ha affermato che la società si concentrerà sulla produzione di smartphone di fascia alta, provando ad insidiare il successo di Cupertino. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Xiaomi pronta a sfidare Apple

L’amministratore delegato di Xiaomi ha anche aggiunto che l’obiettivo è quello di diventare il più grande fornitore di smartphone entro tre anni: “Puntiamo a superare Apple in termini di prodotti ed esperienza e diventare il più grande marchio di fascia alta della Cina nei prossimi tre anni”. Addirittura, Lei Jun ha paragonato la sfida contro Apple ad una “guerra di vita o di morte che Xiaomi deve superare“.

Il CEO di Xiaomi, oltre alle sfide del futuro, ha confermato gli investimenti che verranno fatti nei prossimi cinque anni, che dovrebbero ammontare a circa 14 miliardi di euro, anche per sopperire alle difficoltà di reperimento dei componenti che negli ultimi due anni hanno rallentato la crescita del marchio. Inoltre, per contrastare il successo di Apple, l’azienda punterà a rafforzare la propria presenza in Cina, aprendo ulteriori 20.000 negozi di vendita al dettaglio, che si aggiungeranno ai 10.000 già presenti.

Come anticipato anche qualche giorno fa, il colosso sta per presentare in Europa il nuovo Watch S1 e S1 Active, che molto probabilmente saranno proposti a circa 200 euro. Non ci resta che attendere maggiori dettagli nelle prossime settimane.