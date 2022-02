Google ha annunciato che chiuderà Currents, introdotto nel 2019 in sostituzione di Google Plus per G Suite. In un post sul blog, la società afferma che sta “pianificando di chiudere” Currents e che spingerà le persone che lo stavano utilizzando su Spaces, che è un po’ come la versione di Google Chat di una stanza Discord.

Google afferma che sta apportando la modifica in modo che gli utenti non debbano lavorare in una “destinazione separata e isolata“, utilizzeranno Chat e Spaces, che presto saranno integrati in modo prominente in Gmail. La società promette che renderà Spaces un sostituto più adatto nel prossimo anno, affermando che “offrirà nuove capacità” come il “supporto per le comunità, investimenti nella ricerca avanzata, strumenti per la moderazione dei contenuti e altro ancora”.

Google inizierà a disattivare le funzioni utilizzate raramente

Google afferma che il suo piano è di iniziare a chiudere Currents nel 2023, le funzionalità “usate raramente” invece svaniranno a partire dal primo trimestre del 2022. Elenca le funzionalità che verranno rimosse o degradate in un documento di supporto e promette di mantenere gli amministratori di Workspace aggiornati sulle modifiche future e sulla sequenza temporale della migrazione.

C’è ancora un collegamento a una pagina di Currents nel piè di pagina della pagina di Google Workspace, ma facendo clic su di esso si accede alla pagina di Google Chat. Come spiegato in modo vivido dall’account Twitter di KilledByGoogle nel 2020, Currents è stato creato quando Google ha chiuso il suo social network (dopo che è stato scoperto un grave difetto di privacy), ma in qualche modo era necessario mantenerlo in circolazione per gli utenti aziendali. Ora Currents non si ritrova a lungo in questo mondo e viene sostituito da quello che sembra uno dei nuovi progetti preferiti di Google, Chats.

Inoltre, sembra essere la seconda volta che Google chiude il progetto: prima dell’attuale fallimento, era un’app di una rivista.