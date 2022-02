Nel corso dei prossimi giorni il noto operatore telefonico Vodafone apporterà delle modifiche piuttosto importanti riguardanti alcune offerte di rete fissa ma anche di rete mobile. In particolare, si tratterà di cambiamenti positivi per i clienti, con sconti sui prezzi e chicche extra. Vediamo qui di seguito le novità.

Vodafone: cambio prezzo offerta fibra V-Max e giga illimitati con offerta mobile convergente

In questi ultimi giorni abbiamo visto concludersi la vicenda che ha coinvolto Vodafone e la proposta di acquisto da parte di Iliad. Dopo di che, il noto operatore telefonico rosso ha però deciso di rivedere alcuni dettagli di una delle sue offerte di rete fissa ma non solo.

In particolare, a partire dal 14 febbraio 2022 le offerte fibra della serie Unlimited V-Max saranno proposte ad un prezzo scontato per le nuove attivazioni. L’offerta Vodafone Internet Unlimited V-Max sarà infatti proposta ad un prezzo scontato di 29,99 euro al mese. La versione classica senza servizi V-Max avrà invece un prezzo promozionale di 24,90 euro al mese.

Come già anticipato, ci saranno anche alcune chicche extra per alcune offerte. Nello specifico, a partire dal 21 febbraio 2022 per i clienti che hanno già attiva un’offerta Internet Unlimited e che hanno attiva un’offerta mobile convergente potranno richiedere gratuitamente giga illimitati per navigare (solo se l’offerta mobile ha un costo pari o superiore ai 10 euro).

Dal 13 febbraio ci saranno infine alcune modifiche ad alcune offerte mobile per clienti stranieri. Rimarranno disponibili le offerte Vodafone C’all Power e Vodafone C’all Global Max ed avranno un costo rispettivamente di 8,99 euro e di 10,99 euro al mese.