Il problema si crea nel momento in cui sono utilizzati in modo improprio per rintracciare le persone. Viste le dimensioni, quando ben nascosti in un’auto o su un oggetto personale come una borsa, risultano difficili da scovare!

Apple: Come Risolvere il problema?

Una parte delle modifiche per rendere più difficile l’uso improprio, consiste nell’inserimento di un avviso durante la prima configurazione. Apple ha affermato che ogni utente, che configura il proprio AirTag per la prima volta, vedrà un messaggio dove si viene avvertiti che l’utilizzo del dispositivo per tracciare le persone senza consenso è un crimine in molte regioni del mondo. Diciamo più una sorta di sensibilizzazione che un rimedio vero e proprio in questo caso.

Attualmente, gli utenti iPhone (e gli utenti Android tramite un’app scaricabile sul play store) ricevono un avviso di “tracciamento indesiderato” se un AirTag sconosciuto si sposta con loro.