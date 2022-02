Si può avere uno smartphone a rate senza busta paga? la risposta e si e in questo articolo ti spiegheremo come procedere!

Perché è necessario acquistarlo a rate?

Più gli anni passano e più aumentano i prezzi, questo è un dato di fatto correlato non solo all’inflazione ma anche all’aumento della tecnologia oggi disponibile in questi dispositivi.

Quando Apple lancio il primo IPhone negli usa il prezzo si aggirava intorno ai 499$, circa 436 euro odierni e parliamo del lontano 2008 mentre Samsung schiero due anni più tardi la linea Galaxy col primo modello al prezzo 549€.

Anche al tempo 500€ sicuramente non erano pochi, essendo circa il 40% dello stipendio medio italiano ma se lo paragoniamo ai prezzi dei top di gamma odierni come il Galaxy Fold 3 in vendita a 1800€ circa, capiamo subito che parliamo di due pesi e due misure differenti.

Per questo motivo sempre più persone ricorrono al pagamento rateale, anche se non tutti sono provvisti di busta paga. Prendiamo per esempio uno studente che riceve regolarmente una paghetta dai propri familiari o persone che svolgono lavori occasionali con delle tipologie contrattuali che non danno accesso al credito seppur lavorando e guadagnando regolarmente.

Ora vedremo come ovviare al problema per avere un dispositivo senza busta paga.

Ecco come avere uno smartphone a rate senza busta paga!

Al momento abbiamo due alternative valide che si poggiano su Iliad e Tim.

Iliad offre la possibilità di attivare le offerte telefono incluso per l’acquisto di uno smartphone a rate mettendo a disposizione diversi vantaggi per i clienti.

Il piano prevede un anticipo ed il pagamento di 30 rate mensili che verranno addebitate su carta di credito o carta di debito. Non è necessario dunque avere una busta paga ed attivare un finanziamento per sfruttare le offerte proposte. E’ sufficiente un conto corrente con carta di debito abbinata per accedere alle offerte.

Le offerte telefono incluso sono sottoscrivibili esclusivamente per i clienti che sono con Iliad da almeno 3 mesi.

Solo a partire dal quarto mese sarà possibile acquistare uno dei nuovi device in listino con pagamento rateale. L’acquisto va completato direttamente dal sito di Iliad, effettuando il login con il proprio account e seguendo la procedura proposta online.

Con Tim invece questa possibilità è riservata ai clienti di linea fissa/internet. Dopo 6 mesi si ha la possibilità di acquistare un nuovo smartphone a rate con pagamento addebitato direttamente sulla bolletta e quindi senza la necessità di accendere alcun finanziamento.

La richiesta dello smartphone può avvenire direttamente sul portale del sito TIM, effettuando il login con il proprio account MyTIM a cui è abbinata la linea fissa o internet.