WhatsApp è in assoluto l’applicazione più utilizzata per la gestione della messaggistica istantanea e delle condivisione. In quanto ad adozione l’Italia si trova al settimo posto per numero di utenti in tutto il mondo. Oltre il 54% della popolazione l’ha scelta per comunicare in modo veloce e sicuro sia in privato che in gruppo.

Lo svantaggio delle applicazioni di messaggistica sono i potenziali tradimenti che il partner sceglie di consolidare e mascherare cancellando o archiviando le chat per rendere invisibili. Ma non c’è operazione che tenga contro il trucco che consente di spiare il partner in tempo reale. Ecco come fare in poche semplici mosse.

Come spiare WhatsApp fornendo le prove di un tradimento

Ricostruire lo storico delle conversazioni sulla base dei dati statistici forniti dal relativo menu dell’app è un modo efficace per capire con chi chatta il nostro partner. Anche la visualizzazione in chiaro delle conversazioni potrebbe esserlo se non fosse che l’amato/a potrebbe cancellare indelebilmente tutto o usare i messaggi a scadenza. Allora quale potrebbe essere il modo migliore per spiare WhatsApp?

Un metodo infallibile si configura nella possibilità di avere il device del presunto traditore a portata di mano. Giusto una manciata di minuti, il tempo per effettuare la condivisione delle chat tramite WhatsApp Web con un altro dispositivo.

Forti di questa possibilità sappiamo che è necessario solamente accedere al menu Impostazioni dalla Home ed associare un dispositivo all’account che in tal modo sarà disponibile in tempo reale su dispositivi secondari come PC, MAC o attraverso l’apposita web-app.

Grazie a questa opzione possiamo leggere in tempo reale i messaggi, scaricare allegati condivisi ed effettuare screenshot a riprova di un eventuale tradimento. Non si scappa, tutto viene a galla. Provate questo metodo e fateci sapere, sperando di non aver eventualmente fugato un atroce dubbio.