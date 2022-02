In occasione della festività di San Valentino, i vari operatori telefonici italiani hanno deciso di proporre alcune iniziative. Vodafone, in particolare, ha deciso di offrire sia giga illimitati sia tre mesi di visione su Netflix.

Vodafone: ecco cosa ha deciso di offrire in occasione di San Valentino

I vari operatori telefonici italiani hanno organizzato alcune iniziative per la festa degli innamorati. ho. Mobile, ad esempio, ha deciso di offrire 5 euro di ricarica in omaggio a tutti coloro che attiveranno una nuova sim o che effettueranno la portabilità del proprio numero.

Vodafone, dal canto suo, ha deciso di proporre ben due cose. In primis, durante le giornate del 14 e del 15 febbraio l’operatore telefonico offrirà a tutti i suoi clienti giga senza limiti, compresi i clienti business. Oltre a questo, l’operatore ha deciso di offrire gratuitamente Netflix per tre mesi. Tuttavia, quest’ultima iniziativa è riservata soltanto ai clienti con attiva un’offerta Infinto e ai clienti che eventualmente sottoscriveranno un’offerta Infinito fino al 22 febbraio 2022. Gli interessati vedranno un banner presente nella pagina iniziale dell’app ufficiale MyVofafone. Ecco il testo del messaggio:

“A febbraio Vodafone ha un regalo per tutti! Il 14 e il 15 febbraio 2022: Giga illimitati per tutti i clienti, anche business. E dal 16 febbraio 2022, 3 mesi di Netflix gratis ai clienti Infinito. Torna per ottenere il regalo pensato per te!”.

Vi ricordiamo che l’iniziativa dei giga illimitati è valida anche per i clienti business e che sarà disattivata in automatico il 16 febbraio. L’iniziativa riguardante Netflix sarà valida dal 16 al 22 febbraio e sarà necessario scegliere il piano standard.