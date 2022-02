La nota piattaforma di streaming Netflix si arricchisce ogni giorno di nuovi contenuti multimediali per soddisfare appieno i propri clienti. Per il mese di febbraio 2022 sappiamo già che arriveranno tanti nuovi titoli, ma ora l’azienda ha pubblicato un video rivelandoci altri film super interessanti che saranno distribuiti ufficialmente sulla piattaforma nel corso del 2022.

Netflix annuncia ufficialmente i nuovi film originali che arriveranno sulla piattaforma nel 2022

Il nuovo anno è già iniziato col botto e con tanti nuovi contenuti multimediali per Netflix. Nonostante questo, l’azienda non ha ancora terminato le sorprese, anzi. Come già accennato, infatti, nel corso delle ultime ore ha pubblicato online un video teaser con cui ci ha rivelato i film originali che arriveranno sulla piattaforma di streaming nel corso del 2022. Tra questi, ci saranno titoli di rilievo molto attesi. Ricordiamo ad esempio The Grey Man con un cast davvero top: Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard e Regé-Jean Page.

Film originali in arrivo su Netflix nel corso del 2022

The Mother

Day Shift

Spiderhead

Falling for Christmas

Pinocchio di Guillermo del Toro

Madea: il Ritorno

Boo!

The Gray Man

The Cloned Tyrone

Carter

The School for Good and Evil

Enola Holmes 2

Slumberland

Tall Girl 2

End of the Road

Hustle

We Have a Ghost

Me Time

The Good Nurse

Don’t Blame Karma!

Wendell & Wild

Luckiest Girl Alive

You People

The Takedown

Il Mostro dei Mari

The Mothership

The Adam Project

Knives Out 2

Vi lasciamo qui di seguito il video teaser ufficiale pubblicato da Netflix.