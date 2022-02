ho. Mobile stupisce ancora una volta. In occasione della festa di San Valentino, infatti, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di offrire 5 euro di ricarica in omaggio. Tuttavia, per averli sarà necessario attivare una nuova offerta. Scopriamo qui di seguito tutti i dettagli.

ho. Mobile offre 5 euro di ricarica in omaggio a San Valentino: ecco come averli

Si avvicina la festa degli innamorati e, per questa occasione, ho. Mobile ha organizzato una bella iniziativa. Come già accennato, l’operatore telefonico virtuale di Vodafone ha infatti deciso di offrire ben 5 euro di ricarica in omaggio.

Per avere i 5 euro in omaggio, sarà però necessario seguire alcuni step. In particolare, sarà necessario acquistare una sim dal sito ufficiale dell’operatore o in alternativa presso i negozi fisici autorizzati. Dopo di che, è indispensabile inserire il codice #SANVALENTINHO durante l’acquisto della sim quando viene richiesto di inserire un codice o un hashtag.

Una volta effettuati questi step, si riceveranno i 5 euro di ricarica in omaggio al primo rinnovo dell’offerta selezionata al momento dell’acquisto della sim. Si potrà usufruire di questa iniziativa a partire dal 7 febbraio 2022 fino al 14 febbraio 2022. Vi ricordiamo che l’iniziativa è valida sia per tutti i nuovi clienti che attivano un nuovo numero sia per tutti i nuovi clienti che decideranno di effettuare la portabilità del proprio numero da un altro operatore.

Per tutti gli interessati, ricordiamo che ho. Mobile ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte. Sono ad esempio disponibili le offerte ho. 50 Giga e ho. 120 Giga ad un costo di 5,99€ e 7,99€.