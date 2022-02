Telegram: aggiornamento shock con novità importanti contro WhatsApp

I risultati di Telegram per quanto riguarda questo 2022 sono davvero entusiasmante. La piattaforma di messaggistica istantanea russa è riuscita ad ottenere grandi riscontri in termini di utenti. Basti pensare che sono stati superati i risultati degli ultimi mesi totalizzando 1.100.000.000 di utenti attivi.

Il merito è certamente anche dei nuovi aggiornamenti, i quali spesso finiscono per battere WhatsApp. Questo è accaduto di nuovo con l’ultimo update del mese di febbraio.

Telegram: gli utenti ora possono beneficiare di queste nuove funzionalità

Sticker video. Usa @stickers per creare i tuoi sticker animati in formato .webm – o trasferisci i tuoi set personalizzati da altre app.

Reazioni migliorate. L’aggiornamento aggiunge anche 5 nuove reazioni per aiutarti a discutere di qualsiasi argomento.

Queste reazioni possono anche essere inviate come emoji interattive. Invia o singolarmente in qualsiasi chat privata, quindi tocca l’emoji animata per attivare un effetto a schermo intero sincronizzato.

Naviga tra le chat recenti. Quando passi ai successivi canali non letti o ti sposti tra le chat, tieni premuto il pulsante ‘Indietro’ per tornare a una chat specifica. Le chat aperte da messaggi inoltrati, link, username, profili, ecc. saranno aggiunte alla lista.

Sticker video, reazioni migliorate e altro.

I nostri sviluppatori hanno trascorso due settimane a Gennaio concentrandosi solamente sulla correzione dei problemi conosciuti nelle app Telegram. Tra le altre cose, hanno migliorato la qualità delle chiamate, aggiunto il supporto per la traduzione alle pagine Apertura rapida (e nelle bio su iOS), aggiunto l’opzione per inviare messaggi silenziosi dal menu di condivisione – e decine di altri miglioramenti.

Su iOS, sono presenti anche nuove animazioni quando vengono toccate le icone nella barra delle schede.