Negli scorsi giorni su winfuture.de sono trapelati alcuni dettagli della scheda tecnica del nuovo Oppo Find X5 e Find X5 Lite, modelli che andranno ad affiancarsi al modello Pro.

L’X5 5g è uno smartphone dotato di specifiche da “fascia alta”, a partire dal prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno a 1.000 euro. Scopriamo insieme alcuni dettagli della scheda tecnica.

Oppo Find X5: alcuni dettagli della scheda tecnica

Il modulo fotografico sarà lo stesso dell’X5 Pro, incluso il chip “MariSilicon X AI”, mentre display, processore e batteria dovrebbero subire uno “snellimento”. Infatti il display sarà un AMOLED da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento 120 Hz e protezione in Corning Gorilla Glass 7. Il processore, invece, sarà uno Snapdragon 888, affiancato da 8 GB di RAM. La batteria sarà da 4.800 mAh con ricarica fino 80 W, ricarica wireless.

Il modello più economico, l’X5 Lite, invece, avrà un display AMOLED da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento 90 Hz e protezione in Corning Gorilla Glass 5. Il processore sarà un processore Mediatek 5G, ovvero il Dimensity 900, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione. Il modulo fotografico sarà triplo: 64 MP il sensore principale, 8 MP ultra grandangolare e 2 MP macro. La frontale, invece, sarà da 32 MP. Infine la batteria sarà da 4.500 mAh con ricarica fino 65 W. Il costo dovrebbe partire da 500 euro.

Con questi dettagli non possiamo che aspettarci degli smartphone di fascia molto alta, quasi top di gamma. Al momento questi sono solamente alcuni dettagli, non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire maggiori informazioni.