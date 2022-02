Il penultimo telefono di punta di Apple, l’iPhone 12, e il suo ultimo smartwatch, Apple Watch 6, possono interferire con pacemaker, defibrillatori e altri impianti cardiaci salvavita, avverte un nuovo studio.

I ricercatori della Food and Drug Administration statunitense hanno condotto un’indagine sui dispositivi Apple, che sono stati rilasciati nell’autunno dello scorso anno.

Gli esperti hanno scoperto che emettono potenti campi magnetici che possono cambiare il modo in cui funzionano i dispositivi impiantati e potrebbero causare situazioni “pericolose per la sicurezza delle persone“.

Le persone dovrebbero tenere tutti i dispositivi elettronici che possiedono e che possono creare interferenze magnetiche, inclusi telefoni cellulari e orologi intelligenti, ad almeno 10 cm di distanza dai dispositivi medici impiantati, in particolare pacemaker e defibrillatori cardiaci.

Lo studio segue il consiglio di Apple per gli utenti, notato per la prima volta a gennaio, di mantenere l’iPhone 12 ad almeno 10 cm di distanza da tali impianti.

MailOnline ha contattato Apple per un commento in merito a questo nuovo studio, il che suggerisce che la tecnologia all’avanguardia di Apple potrebbe avere un costo serio.

La ricerca ha gia’ fatto il giro del mondo

L’indagine è stata condotta da esperti del Center for Devices and Radiological Health (CDRH) della FDA e pubblicata sulla rivista Heart Rhythm.

“Garantire la sicurezza dei dispositivi medici della nostra nazione è una pietra angolare della nostra missione di protezione dei consumatori, soprattutto perché la tecnologia continua a progredire“, ha affermato il ricercatore capo Seth J. Seidman del CDRH.

Come parte di questo lavoro, l’agenzia ha esaminato gli articoli pubblicati di recente che descrivono la possibilità che alcuni telefoni cellulari, smartwatch e altri dispositivi elettronici di consumo più recenti con magneti ad alta intensità di campo possano influenzare temporaneamente il normale funzionamento dei dispositivi medici elettronici impiantati, come pacemaker e dispositivi impiantabili defibrillatori.

“Sulla base della nostra revisione, abbiamo deciso di condurre i nostri test per confermare e aiutare a fornire raccomandazioni appropriate per pazienti e consumatori“.