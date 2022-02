Mark Zuckerberg mette in allarme il popolo della rete Messenger sull’uso dei salva schermi all’interno delle chat Facebook. Non conviene salvare le schermate sul proprio dispositivo in luogo di un aggiornamento che cambia tutto. Ecco cosa sta per arrivare.

Facebook Messenger: meglio non fare screenshot alle conversazioni

Le chat private di Messenger potrebbero essere ancora più private. Non stiamo parlando della crittografia end-to-end. Quella continua a funzionare egregiamente così come è sempre stato dopo l’update alla privacy. Stiamo parlando di chi è solito fare salva-schermi dei messaggi. Verso costoro vale l’appello del CEO di Meta che in un suo intervento ha fatto sapere:

«Nuovo aggiornamento per le chat di Messenger crittografate end-to-end in modo da ricevere una notifica se qualcuno cattura lo screenshot di un messaggio che scompare»

Uno stato che arriva a margine di una prova interna fatta dallo stesso CEO nel corso di una conversazione con la moglie Priscilla Chan. Il post prosegue rimarcando al tempo stesso come:

«Stiamo anche aggiungendo GIF, adesivi e reazioni anche alle chat crittografate»

La funzione è stata introdotta negli USA e dovrebbe giungere presto all’attenzione degli utenti Europei. Questione di poche settimane prima di poter mettere mano su feature che essenzialmente tutelano la riservatezza.

Se è vero che da un lato la preservano è vero anche che la limitano portando allo scoperto chi è solito salvare i messaggi in locale per poi condividerli esternamente o internamente con i propri contatti. Ben fatto! Voi che cosa ne pensate al riguardo? Spazio ai commenti.