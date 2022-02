Meta continua a impegnarsi nello sviluppo del suo Metaverso e coinvolge le piattaforme proprietarie introducendo delle novità rivolte agli iscritti. Instagram accoglie, infatti, una nuova funzionalità che potrà essere presto sfruttata da tutti gli utenti, anche se al momento sembra essere limitata esclusivamente ad alcuni Paesi.

Instagram: arrivano gli avatar 3D per gli utenti!

Stati Uniti, Canada e Messico sono i paesi nei quali è stata già introdotta l’ultima novità pensata da Meta per gli utenti di Instagram. Il colosso procederà a breve con l’estensione della funzionalità anche agli altri Paesi ma al momento soltanto gli iscritti dei luoghi appena citati hanno l’opportunità di utilizzare i nuovi avatar 3D.

Non si tratta di una vera e propria novità poiché già in passato la piattaforma di Zuckerberg ha assistito all’arrivo degli avatar ma, grazie all’ultimo aggiornamento, gli iscritti avranno la possibilità di personalizzare gli stickers in maniera quanto più accurata.

Instagram dà modo di sfruttare una vasta gamma di espressioni e introduce una maggiore quantità di tonalità della pelle. Inoltre, procedendo sempre in un’ottica che mira a fare dell’inclusività il principio cardine, la piattaforma aggiunge la possibilità di personalizzare ulteriormente gli avatar 3D con l’inserimento di sedie a rotelle e apparecchi rivolti agli utenti con disabilità.

Gli iscritti potranno quindi realizzare degli avatar 3D quanto più simili a loro fisicamente, e non solo. Anche l’abbigliamento potrà essere adeguato attraverso la presenza di abiti di marche ben note.

Non è chiaro quanto sarà necessario attendere prima di ricevere l’aggiornamento nel nostro Paese ma potrebbe mancare davvero poco all’arrivo della novità.