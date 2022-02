Ci sono continui dibattiti su quale messenger o social media scegliere, e lo stesso riguarda due popolari messenger: Telegram e WhatsApp. Questa breve guida aiuterà a scoprire le principali caratteristiche di ogunno.

Iniziando con WhatsApp, questa applicazione è stata lanciata per la prima volta nel 2009 ed è di proprietà di Facebook ora diventato Meta. Ad aprile 2012 poteva vantare circa 2 miliardi di messaggi inviati ogni giorno. Oggi, questa app viene utilizzata per chiamate, videochiamate, condivisione di foto sullo stato e chat occasionali. Il design è noto per i colori verdi e l’estrema semplicità.

Telegram invece è stato progettato e sviluppato dai fratelli Pavel e Nikolai Durov nel 2013. Sono noti per aver sviluppato l’alternativa a Facebook: VK, ma in poco tempo hanno venduto tutto e hanno lasciato il paese per motivi politici.

L’obiettivo principale della creazione di questo social per loro era la sicurezza e la privacy. Ha detto che la piattaforma VK non è più un luogo in cui puoi rimanere anonimo, quindi Telegram proteggerà sicuramente i tuoi dati personali. Grazie a questa app puoi chattare, chiamare o videochiamare, guardare video, ascoltare musica tramite bot e semplicemente pubblicizzare contenuti.

Lista pro e contro Telegram

Pro di Telegram:

Messaggi e chiamate gratuiti;

Tante reti e canali pubblici a cui iscriversi e leggere contenuti interessanti;

Opportunità di produrre i frutti con la pubblicità di Telegram se rappresenti un marchio o un’azienda;

Sicurezza e privacy.

Contro di Telegram:

A volte è difficile trovare il canale o la persona giusta;

Non puoi sempre vedere lo stato della persona.

Lista pro e contro Whatsapp

Pro di WhatsApp:

Messaggi e chiamate gratuiti;

Ascoltare l’audio in modo discreto;

Nessuna pubblicità.

Contro di WhatsApp: