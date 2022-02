Durante la settimana in corso verrà presentato, come ben sappiamo, il nuovissimo Samsung Galaxy S22. Grazie alle indiscrezioni emerse negli scorsi giorni e in generale, nelle scorse settimane, conosciamo già molti aspetti.

Fino ad ora però, non eravamo a conoscenza dei dettagli sugli accessori ufficiali. Scopriamo insieme qualche dettaglio.

Samsung Galaxy S22: scopriamo insieme qualcosa sugli accessori

Grazie al noto leaker Evan Blass abbiamo modo di vedere gran parte delle cover e accessori protettivi dei nuovi Galaxy S22. Le immagini trapelate negli scorsi giorni si riferiscono alla cover più protettiva di Samsung: sarà dotata di un cavalletto posteriore per sostenere lo smartphone, sarà in grado di assorbire cadute da 1,5 metri e realizzato in materiali compatibili con standard militari.

Oltre a quelle appena menzionate, sono state viste anche delle altre cover, più precisamente con cinturino, che dovrebbero essere realizzate in silicone e dotate del cinturino per essere ancorate a zaini o altri oggetti. Non mancheranno infine, le classiche cover in silicone semplici, anche per il tanto atteso modello Ultra.

Oltre alle cover protettive ci aspettiamo anche altri accessori: molto probabilmente arriverà un caricabatterie USB-C da 45 W, così come dovrebbe arrivare un nuovo pad per la ricarica wireless. Non è escluso che Samsung non intenda presentare un nuovo dispositivo SmartTag. Insomma, la presentazione è dietro l’angolo e non non vediamo l’ora!.