La spesa da Comet è decisamente contenuta su un numero decisamente crescente di prodotti, sopratutto di smartphone, di ultima generazione, promettendo al cliente finale un risparmio importante sull’acquisto, indipendentemente dalla categoria merceologica o fascia di prezzo.

Avvicinandosi alla corrente campagna promozionale, dovete sapere che tutti i prodotti possono tranquillamente essere acquistati anche online sul sito ufficiale, il quale permette al consumatore di ricevere la merce presso il domicilio, nel momento in cui dovesse spendere più di 49 euro complessivi. I prezzi sono decisamente bassi, senza dimenticarsi comunque della solita garanzia di 24 mesi, e della possibilità di affidarsi anche alla variante no brand, per la sola telefonia mobile.

Comet: le nuove offerte con alcuni dei migliori prezzi

Sconti pazzeschi attendono tutti gli utenti da Comet, grazie alla presenza di un volantino veramente incredibile, al cui interno si possono trovare smartphone più che altro per tutti i gusti. Per quanto riguarda la fascia alta della telefonia mobile, il modello da non perdere di vista è sicuramente il Samsung Galaxy S21 Fe, viene oggi proposto a soli 699 euro, e garantisce un risparmio importante rispetto al listino, permettendo di godere di prestazioni decisamente all’avanguardia.

Volendo invece ridurre la spesa complessiva, scendendo al massimo al di sotto dei 300 euro, il nostro consiglio è di optare tra Realme GT Master Edition o anche Oppo Find X3 Lite, due ottimi modelli lanciati nel corso del 2020, ed impreziositi da prestazioni complessivamente abbordabili nella maggior parte dei casi. Le offerte sono visionabili a questo link.