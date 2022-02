I prezzi da coop e ipercoop raggiungono livelli mai visti prima, grazie ad una campagna promozionale piena zeppa di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, con le quali sarà possibile pensare di risparmiare al massimo delle proprie possibilità.

Il volantino che potrete trovare elencato direttamente nell’articolo, ricordiamo essere disponibile esclusivamente nei singoli punti vendita sparsi per il territorio, al momento in cui vi scriviamo gli acquisti non sono effettuabili sul sito ufficiale di Coop e Ipercoop (almeno agli stessi prezzi). Per essere sicuri di risparmiare, potreste anche rateizzare il pagamento dell’ordine, previo superamento della soglia classica dei 199 euro.

Coop e Ipercoop: i nuovi sconti sono incredibili

La campagna promozionale di Coop e Ipercoop è assolutamente incredibile, le offerte promettono prezzi bassi su alcuni dei migliori smartphone in circolazione, appartenenti però alla fascia media del settore. In particolare il modello maggiormente attrattivo resta sicuramente il samsung Galaxy A32, oggi disponibile all’acquisto a 229 euro, una cifra di tutto rispetto, se considerate che parliamo di un prodotto con display da 6,4 pollici, affiancato da un comparto fotografico che spicca con i 64 megapixel del componente principale.

Riducendo la spesa complessiva al di sotto dei 169 euro, sarà possibile fare affidamento su Motorola Moto E40, Realme 8i o anche Galaxy A03s, tutti proposti a cifre davvero ridottissime. Per i dettagli della campagna promozionale, ricordatevi di aprire subito le pagine che trovate inserite al seguente link.