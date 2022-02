Android: questi titoli di app e giochi a pagamento sono gratis, eccone 22

È periodo di grandi offerte proprio come dimostra Google, soprattutto all’interno della sua piattaforma mobile Android. Tutti gli utenti che si rifanno al robottino verde per quanto riguarda il mondo degli smartphone, potranno scaricare gratuitamente dal Play Store tantissimi titoli a pagamento in maniera gratuita. Si tratta di giochi e applicazioni presenti sul market, tutti a pagamento ma che questa volta non presentano alcun prezzo.

Per ottenere offerte molto vantaggiose anche da parte del colosso dell’e-commerce Amazon, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android supera le aspettative: anche oggi ci sono più di 20 titoli a pagamento offerti gratis all’interno del Play Store

Tutti questi titoli rappresentano l’offerta odierna, quella che non può ormai mancare dopo il fine settimana. Gli utenti Android potranno scaricare i titoli direttamente dai link presenti qui nell’elenco in basso.