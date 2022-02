L’attesissima serie di top di gamma Samsung Galaxy S22 è ormai vicinissima al lancio. Il 9 febbraio il colosso sudcoreano procederà con la presentazione ufficiale durante il suo Galaxy Unpacked svelando ogni dettaglio dei tre dispositivi Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra. Soltanto pochi giorni, dunque, e si avrà la possibilità di conoscere dal vivo gli smartphone più discussi degli ultimi mesi e procedere con il loro pre ordine. Nonostante ciò i dispositivi sono già apparsi in uno dei negozi abilitati alla rivendita. In America, infatti, un poster ufficiale ha già mostrato il Samsung Galaxy S22 nelle versioni Plus e Ultra.

Samsung Galaxy S22 appare in negozio ma il lancio avverrà soltanto il 9 febbraio!

LetsGoDigital, noto portale sempre sul pezzo, ci offre un’immagine raffigurante un negozio americano che, sicuramente per errore, ha già allestito la sua vetrina di esposizione mostrando con largo anticipo il poster ufficiale dei prossimi dispositivi Samsung.

Come è possibile notare il Samsung Galaxy S22 Plus e Ultra sono ben mostrati dalla locandina che avrebbe dovuto far la sua comparsa soltanto in seguito alla presentazione ufficiale della nuova serie.

Il Galaxy Unpacked che si terrà tra pochissimi giorni e che avrà tra i suoi protagonisti il tre dispositivi Galaxy S22, oltre alla nuova generazione di Galaxy Tab S8, oltre a svelare i device nella loro totalità sarà l’occasione nella quale avremo modo di conoscere la data di avvio dei pre ordini. Ognuno avrà così la possibilità di prenotare lo smartphone che desidera acquistare per riceverlo non appena disponibile.