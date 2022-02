Dopo la grande perdita del Samsung Galaxy S22, ora ce n’è uno per la gamma Samsung Galaxy Tab S8, che include materiale di marketing completo. Questa fuga di notizie proviene anche dalla stessa fonte, Evan Blass, che ha una comprovata esperienza in questo settore. Sebbene questa perdita sia vasta, come con il Samsung Galaxy S22, non ci dice molto che non abbiamo già sentito, poiché le informazioni sul Galaxy Tab S8 e i suoi fratelli sono ampiamente trapelati.

Il Tab S8 sfoggia uno schermo LCD 1600 x 2560 da 11 pollici, una batteria da 8.000 mAh, dimensioni di 253,8 x 165,3 x 6,3 mm e un peso di 503 g, secondo questo ultimo rapporto. Nel frattempo, si dice che il Samsung Galaxy Tab S8 Plus abbia uno schermo AMOLED da 12,4 pollici 1752 x 2800, una batteria da 10.090 mAh, dimensioni di 285 x 185 x 5,7 mm e un peso di 572 g.

Galaxy Tab S8: Samsung potrebbe annunciare presto i nuovi device

Il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, invece, ha uno schermo AMOLED da 14,6 pollici 1848 x 2960, una batteria da 11.200 mAh, dimensioni di 326,4 x 208,6 x 6,3 mm e un peso di 728 g. Tutti e tre i tablet hanno anche un frame rate di 120Hz, una CPU Snapdragon 8 Gen 1, ricarica da 45W, memoria espandibile e uno stilo S Pen incluso nella confezione.

Anche se prendiamo queste affermazioni con le pinze, considerando la credibilità della fonte e quanto avvincenti appaiano i materiali, siamo quasi sicuri che siano tutte vere. Non è questo l’unico leak del Samsung Galaxy Tab S8, in quanto Roland Quandt (altro famoso leaker) ha svelato quelli che sembrano essere i costi ufficiali in euro.

Il Tab S8 di base costerà circa 749 euro, il Samsung Galaxy Tab S8 Plus circa 949 euro e il Galaxy Tab S8 Ultra circa 1.149 euro.