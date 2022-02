WhatsApp: immagine del profilo killer, ecco perché dovreste eliminarla

WhatsApp è l’applicazione del passato, del presente e del futuro, proprio per quello che riesce a comportare tramite un semplice smartphone. Prima tutti si riferivano ai vecchi messaggi, i quali sono stati i pensionati da questa fantastica applicazione che però nasconde qualche tallone d’Achille.

Oltre alle tante funzionalità purtroppo ci sono anche piccole vicissitudini che spesso capitano agli utenti. Molti di questi le chiamano truffe, le quali non sono altro che veri e propri inganni che arrivano mediante catene o utenti che proprio non hanno nulla a che fare con la messaggistica. Da diversi giorni infatti si sarebbe diffusa la voce che cancellare l’immagine del profilo sarebbe ideale per tutti almeno per il momento. Una nuova truffa infatti riuscirebbe in pochi passi a rubarvela e a truffare coloro che sono nel vostro elenco dei contatti.

WhatsApp: ecco come vi truffano attraverso la vostra immagine del profilo

La nuova truffa starebbe agendo rubando l’immagine del profilo di WhatsApp delle persone che ovviamente ne resterebbero in consapevoli. I truffatori scelgono un contatto a caso, rubando l’immagine e creando un nuovo profilo che finge di impersonare quell’utente.

Con trucco ancora sconosciuto poi i malviventi riuscirebbero a rubare anche l’elenco dei contatti telefonici, tentando di contattare quelli più vicini alla persona derubata della propria immagine del profilo.

Verrebbe dunque chiesta una ricarica Postepay al contatto telefonico, il quale vedendo l’immagine del profilo di un amico, di un familiare e quant’altro, finirebbe per fidarsi. State quindi molto attenti e se lo ritenete necessario, eliminate per un po’ la vostra immagine.