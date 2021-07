WhatsApp: l'immagine del profilo fa infuriare gli utenti, ecco perché

Fanno discutere le lamentele da parte degli utenti durante gli ultimi giorni soprattutto per quanto riguarda le applicazioni più famose. Tra questi anche WhatsApp si sta riprendendo partecipe suo malgrado di tantissime problematiche dovute alle solite truffe e ai soliti inganni.

Tantissimi utenti si sarebbero dichiarati stanchi di dover sottostare a problemi del genere con una certa costanza. Infatti WhatsApp non è nuova a situazioni del genere, soprattutto a causa di coloro che vogliono arricchirsi alle spalle dei poveri utenti che non fanno altro che utilizzare i servizi dell’app. Durante gli ultimi giorni sembra che sia tornata di moda la truffa che già qualche tempo fa aveva messo in subbuglio WhatsApp. Tantissime segnalazioni e tantissimi utenti truffati, soprattutto tra i contatti telefonici delle persone inizialmente prese di mira.

WhatsApp: ritorna la truffa dell’immagine del profilo, ecco come funziona

Qualcuno aveva sentito già parlare diverso tempo fa della truffa della foto del profilo di WhatsApp. Secondo quanto riportato sarebbe ritornata di moda proprio ultimamente, visto che moltissime persone avrebbero notato il problema. Si tratta di un modo con il quale i truffatori individuano una persona e gli rubano la foto del profilo, creando un account fake che fingerà di impersonarlo.

Con trucco ancora sconosciuto riescono anche a rubare i contatti telefonici dalla rubrica del malcapitato, i quali saranno poi l’obiettivo principale. A questi, fingendo di essere la persona e l’immagine del profilo, verrà chiesta una ricarica Postepay. Sarà proprio questa la truffa reale, ovvero chiedere i soldi a persone fingendo un’emergenza. State quindi molto attenti.