Vinted è un mercato online per l’acquisto, la vendita e lo scambio di articoli nuovi o usati, principalmente abbigliamento e accessori.

Perché Vinted sta avendo tanto successo?

Vinted al momento conta 45 milioni di utenti e ti aiuta a liberarti dei capi che non indossi.

Le categorie principali riguardano vestiti, scarpe e accessori, ma è possibile trovare anche altri prodotti di nicchia.

Vinted non significa necessariamente acquistare un capo usato, che puntualizziamo non c’è nulla di male, anzi aiuta a sostenere un economia green col riuso.

E’ possibile infatti trovare tantissimi capi nuovi, addirittura ancora col il cartellino del negoziante, che sono stati acquistati dagli utenti per errore o che magari non intendono più indossare per vari motivi.

Come si vende su Vinted?

Scarica gratuitamente l’app Vinted dal Play Store o Apple Store. Fai 2 o 3 foto all’articolo che intendi vendere, descrivilo accuratamente e decidi il prezzo che vuoi ricevere. Clicca su “Carica” e il tuo annuncio viene pubblicato!

Una volta venduto, dovrai occuparti di impacchetta il tuo capo, stampare l’etichetta di spedizione prepagata che ti viene inviata tramite e-mail e recarti al punto di consegna della tua città entro 5 giorni lavorativi. Il bello è che non sono applicate commissioni, il venditore trattiene il 100% del prezzo di vendita. Il pagamento si riceve appena l’acquirente riceve il pacco e da la conferma sull’App che è tutto come concordato.

Come si acquista su Vinted e come si paga?

Puoi esplorare tra milioni di articoli, cercando tra migliaia di brand e trovare i capi che desideri acquistare. E’ possibile comprare direttamente o instaurare una trattativa col il venditore inviando dalle proposte al ribasso. I metodi di pagamento accettati sono carta, Apple Pay o Saldo Vinted, che potresti avere da precedenti vendite. Per ora è Vinted stessa garante delle transazioni, per cui PayPal non è accettata, eliminando cosi costi superflui.

Una volta concluso l’acquisto, si viene aggiornati puntualmente sullo stato della spedizione, che non verrà consegnata a casa, ma presso uno dei punti di ritiro convenzionati.