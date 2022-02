Realme ha presentato ufficialmente il design della serie più attesa: la nuova serie realme 9 Pro. Con un design Light Shift, l’azienda mantiene il suo spirito audace per sbalordire il pubblico con il primo smartphone definito “camaleonte” in arrivo in Europa.

La colorazione ottenuta che prende il nome di “grace” – Sunrise Blue per tutti e due i prodotti della serie 9 Pro – sarà caratterizzato dal cosiddetto design Light Shift. Questo design propone una parte sul retro che va dal blu al rosso in cinque secondi sotto la luce del sole e svanisce in assenza di luce solare diventando semplicemente blu. Merito del fotocromatismo e dei materiali fotocromatici organici OCA, questo design camaleontico è il segno distintivo di questa nuova linea realme.

Sono incredibili gli sforzi che sono stati necessari per realizzare un effetto camaleonte efficace su questi smartphone. L’azienda ha curato ogni minimo dettaglio, dallo spessore dello strato che cambia colore e forma alla durata esatta dei tempi necessari per la conversione.

Realme presenta ufficialmente il design Light Shift dei nuovi dispositivi

Più di 200 tentativi sono stati necessari, ad esempio, per “alterare” la struttura molecolare e far sì che il materiale cambi colore rapidamente. Realme ha innanzitutto creato un processo fotocromatico inedito a doppio strato. Dopodiché ha aggiunto creativamente uno strato composito organico a quello fotocromatico e alla parte in vetro. Ciò non solo garantisce un aspetto viscoso, ma aumenta il tasso di resa cromatica di almeno il 40%.

Oltre al design incredibile, la serie realme 9 Pro ci stupisce anche in leggerezza e peso della struttura. Spesso 7,99 mm e con un peso di circa 182 grammi. Decisamente uno dei prodotti più sottili dell’azienda. Nel 2021 realme ha riscontrato una crescita delle vendite del 570% in Europa, quindi ci si aspettano grandi risultati anche da questi ultimi dispositivi.