Realme è stato incoronato il brand di smartphone Android 5G in più rapida crescita al mondo. L’azienda ha registrato un impressionante aumento dell’831%. Questo successo pone anche le basi per nuove strategie in vista del 2022, soprattutto per i prodotti premium.

Tra i produttori di smartphone con sistema operativo Android, realme è il quinto al mondo a crescere così tanto. L’azienda continua ad essere di anno in anno tra i brand più popolari tra i consumatori. Con l’avvento delle ultime tecnologie, realme batte totalmente la concorrenza e diventa l’azienda per eccellenza quando si parla di smartphone Android 5G. Le vendite registrate e totalizzate ultimamente sono davvero notevoli, soprattutto in Europa, Cina e India. Persino colossi come Xiaomi e Samsung vanno in secondo piano.

realme è diventato il brand di smartphone Android 5G più popolare al mondo

Questo successo nelle vendite dei dispositivi Android 5G è la spinta giusta affinché realme possa affermarsi nel settore premium, come previsto dall’azienda già da alcune settimane. Qualche giorno fa la compagnia ha rivelato qualche dettaglio in più sul GT 2 Pro con Snapdragon 5G, il primo al mondo ad essere realizzato in biopolimeri e in collaborazione con Naoto Fukasawa. “Il nostro obiettivo è aiutare almeno 100 milioni di giovani in tutto il mondo a godere dei benefici portati dalla tecnologia 5G grazie ai nostri smartphone”, dichiara Sky Li, fondatore e CEO.

L’impegno dell’azienda con il 5G è innegabile. Realme sta investendo milioni di dollari nelle nuove tecnologie e in progetti finalizzati a sviluppare e distribuire prodotti 5G su scala globale entro i prossimi due anni. “In Europa, oltre all’introduzione di flagship premium, stiamo portando numerose sorprese sotto forma di interessanti concept phone, presentate durante interessanti summit tecnologici. Apprezziamo il valore delle nostre collaborazioni e continueremo ad estendere le nostre partnership con operatori e distributori”, dichiara il Vice presidente Madhav.