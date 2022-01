Iliad-smentisce-nessuna-fusione-imminente-con-Vodafone

Qualche giorno fa è emersa in rete una notizia davvero shock per il mondo della telefonia italiana. Quest’ultima riguardava una possibile fusione tra due dei più importanti operatori telefonici attuali in Italia, ovvero Vodafone e Iliad. Tuttavia, l’operatore telefonico francese ha da poco smentito tutto ciò.

Iliad, il CEO smentisce la fusione con l’operatore telefonico Vodafone

A quanto pare, per il momento non ci sarà alcuna fusione tra le attività dei due operatori telefonici in Italia. Come già accennato, infatti, Benedetto Levi, ovvero il CEO di Iliad, ha smentito le indiscrezioni emerse in rete qualche giorno fa durante la presentazione ufficiale delle nuove offerte fibra della telefonia fissa.

Il CEO ha infatti così dichiarato: “Andiamo avanti assolutamente da soli per la nostra strada, come abbiamo fatto per questi tre anni e mezzo”. Insomma, per il momento non vedremo quindi la fusione tra questi due big della telefonia mobile.

Vi ricordiamo che l’operatore telefonico francese ha fatto da poco il suo debutto ufficiale nella telefonia fissa e ha proposto la sua offerta fibra, la quale è attivabile dal sito web dell’operatore e su oltre 1500 simbox presenti nel nostro paese. Per tutti i già clienti di Iliad, in particolare, saranno offerti 5 gb in download e 700 in download a 15,99 euro al mese e a 23,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti, il tutto con il modem Iliadbox in comodato d’uso gratuito. L’operatore ha tenuto a sottolineare che, anche per queste offerte, il prezzo sarà bloccato per sempre e non ci saranno aumenti o rimodulazioni.