Brata è il nome di un nuovo malware che diventa l’incubo ad occhi aperti degli utenti Android. Nel corso di questi giorni riempie le testate giornalistiche online palesando la sua incredibile ferocia nei confronti dei dispositivi e degli utenti. Un trojan per truffe bancarie che ruba i dati personali degli utenti e cancella ogni traccia provvedendo ad una disinstallazione totale del sistema. Insieme ai soldi perderete anche preziosi ricordi, documenti e dati di accesso ai vostri profili. Serve massima attenzione.

Attenzione a Brata Android: il malware che distrugge la vostra vita

Trovato per la prima volta nel 2019 da Kaspersky il pericoloso malware torna nel 2022 più potente che mai. Adesso, oltre a rubare i dati bancari degli utenti si diverte ad effettuare un reset dei dati portando i dispositivi ai dati di fabbrica. Siti compromessi, apk e market store alternativi sono il veicolo ideale per questa nuova minaccia.

Le nuove funzionalità impresse al malware in versione 2022 ne amplificano la portata distruttiva rendendo difficoltosa l’operazione di tracking delle attività. Quasi impossibile rilevare la truffa visto che ogni cosa viene cancellata indelebilmente.

Tra le altre funzionalità del malware anche la capacità di tracciare la posizione GPS in tempo reale comunicando in remoto con i server al fine di creare un database di utilizzo delle applicazioni bancarie con tanto di registrazione via keylogger. Le info di autenticazione vengono così sottratte e registrare.

Una situazione che vale tanto per il Nuovo che per il Vecchio Continente, Italia compresa. Bisogna prestare molta attenzione agli SMS sospetti mascherati da comunicazioni bancarie ufficiali. Diffidenza è la parola d’ordine. Meglio un click in meno che pentirsi di una smodata fiducia.