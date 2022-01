WhatsApp: nuovo trucco per entrare da invisibili in chat gratis

La privacy su WhatsApp è di primaria importanza e gli utenti riconoscono benissimo questo aspetto. Da diversi anni infatti non si fa altro che migliorare la sicurezza di una piattaforma divenuta ormai di dominio più che pubblico.

Onde evitare incresciosi episodi che possano screditare l’applicazione più famosa del mondo, gli sviluppatori tendono sempre a proteggere al meglio i loro utenti. Sono state introdotte infatti col tempo numerose funzionalità supplementari, le quali hanno reso WhatsApp ciò che è oggi. Nonostante tutto questo gli utenti vorrebbero talvolta restare in incognito, senza che gli altri possano sapere quando entrano o escono dalla chat. Esiste già un modo per farlo, ovvero abolire l’ultimo accesso, funzione che non lascerà dunque traccia di quando si è entrati su WhatsApp. Diverse applicazioni hanno provato a fornire questa tipologia di supporto agli utenti che si servono della famosa app colorata di verde ma senza troppo successo. Ultimamente però qualcosa sarebbe cambiato.

WhatsApp: ecco la migliore applicazione per farvi passare da invisibili nella chat

L’applicazione migliore che potrebbe comportare un utilizzo perfetto per coloro che vogliono passare da invisibile su WhatsApp è Unseen.

Il nome dice già tutto, dimostrando che potete passare attraverso l’applicazione leggendo i messaggi senza essere visti. Bisognerà infatti installare l’applicativo sullo smartphone attendendo che questo riesca ad intercettare tutti i messaggi. In questo modo potrete leggerli senza aprire WhatsApp, risultando pertanto sempre offline e soprattutto sempre senza aggiornare il vostro ultimo accesso. L’applicazione al momento è sia legale che gratuita per tutti quelli che la scaricano. Da chiarire chi è disponibile mediante formato apk sul web.