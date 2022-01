Una versione rinnovata e potenziata di NVIDIA GeForce Now sta finalmente per approdare all’attenzione dei possessori di TV a marchio LG. Tale affermazione racchiude in sé la promessa di un IA Upscaling che manca della sola ufficialità.

La compagnia conferma l’impegno profuso al rilascio della nuova versione stabile ed ottimizzata con concessione nei Content Store dei TV compatibili del costruttore sudcoreano. Si tratta di una lunga lista di modelli rilasciati sul mercato nel corso del 2021 e rinvenibile per intero nel link allegato alla fonte della notizia.

NVIDIA GeForce Now su TV LG: finalmente ci siamo

A celebrare il lancio della tanto attesa novità sei mesi di abbonamento a Priority GRATIS per un valore complessivo di 50€ a tutti coloro che hanno portato a casa un TV compatibile tra il 1° di febbraio e il 27 di marzo 2021. Dei due disponibili Priority è notoriamente quello più economico ed include effetti RTX, sessioni di gioco fino a 6 ore e risoluzione 1080p a 60 fps oltre ad un accesso prioritario rispetto ai Free Users.

Passando all’abbonamento Unlimited, invece, si notano le differenze di risoluzione su valori di 1440p a 120 fps e sessioni che si protraggono per 8 ore con support 4K UHD HDR su SHIELD TV. La versione gratuita garantisce infine 1 ora senza ray tracing.

Il servizio di game streaming compatibile con Microsoft xCloud e Google Stadia passa da PC, MAC e device Android a Smart TV estentendo il suo potenziale a garanzia di un gaming senza compromessi. Finalmente la nuova app nativa si rende disponibile su TV LG dopo un approdo trionfale nel contesto delle Android TV.