È ufficiale: Samsung ha annunciato il prossimo evento Galaxy Unpacked il 9 febbraio. Dal poster dell’invito si capisce anche che il colosso sudcoreano è pronto per lanciare i flagship Galaxy S22 di prossima generazione.

Sull’invito è possibile vedere una lettera “S” di colore rosa all’interno di un box trasparente, che conferma praticamente che la società è pronta ad annunciare ufficialmente l’uscita di Samsung Galaxy S22.

Informazioni sull’evento

L’evento inizierà alle ore 16.00 italiane del 9 febbraio e sarà simile agli eventi precedentemente tenuti dall’azienda, anche questo sarà trasmesso in streaming. Anche se i nuovi device non sono ancora stati ufficializzati, Samsung ha già iniziato a prendere prenotazioni per coloro che sono interessati a ottenere il dispositivo in anticipo.

Tuttavia, per saperne di più sugli smartphone in arrivo, incluso il set completo di specifiche, funzionalità, varianti di memoria, prezzi e dettagli sulla disponibilità, dobbiamo aspettare il lancio ufficiale il prossimo mese.

Samsung dovrebbe presentare tre versioni di questa nuova serie: Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra. Il Samsung Galaxy S22 Ultra viene pubblicizzato come un’alternativa al dispositivo Galaxy Note del marchio. Quindi l’S22 Ultra verrà fornito con il supporto per la S Pen e un posto dove tenerlo nel dispositivo stesso.

Gli smartphone di punta saranno alimentati dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o dal processore Exynos 2200, a seconda della regione di disponibilità. Il prezzo dei dispositivi, secondo quanto riferito, partirà da $ 899 negli Stati Uniti.

Al prossimo evento Galaxy Unpacked oltre alla nuova serie Galaxy S22 verranno presentati anche i nuovi Galaxy Tab S8 che dovrebbero essere tre modelli.