Lo scorso 22 gennaio 2022 il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato la riforma al Registro pubblico delle opposizioni, che permetterà di registrare anche i numeri di cellulare per bloccare il cosiddetto telemarketing selvaggio.

La nuova norma non è ancora in vigore: manca la firma del Presidente della Repubblica al decreto attuativo e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma si tratta solo di questioni formali. Scopriamo insieme come iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni.

Telemarketing: addio ai call center anche da smartphone

Prima di tutto ci teniamo a sottolineare che il Registro pubblico delle opposizioni è un servizio pubblico italiano lanciato nel 2010, che permette a tutti i cittadini di registrare il proprio numero di telefono per segnalare di non voler ricevere telefonate promozionali o relative a ricerche di mercato. Non sempre funziona davvero, ma essere iscritti è sicuramente un ottimo punto di partenza per limitare le chiamate di spam, o anche per chiudere rapidamente eventuali telefonate di call center non troppo attenti alle regole.

Ora passiamo al “come ci si iscrive?”. Il metodo più immediato per iscrivere il proprio numero al registro delle opposizioni è tramite l’apposita pagina web. È sufficiente aprire la pagina con il modulo di iscrizione online e compilare tutti i campi richiesti. È possibile aggiungere più numeri di telefono, segnalare il tipo di pubblicità che non si vuole più ricevere (telefonica, cartacea o entrambe) e finalizzare la registrazione completando il CAPTCHA di verifica. Una volta compilato il modulo, dalla stessa pagina è possibile consultare lo stato dell’iscrizione, aggiornare i dati o revocare l’iscrizione.

È possibile iscriversi al registro anche chiamando il numero verde 800 265 265 dalla linea per cui si richiede l’operazione. Durante la telefonata, bisognerà seguire le indicazioni del risponditore automatico e comunicare i propri dati personali, tra cui codice fiscale. È possibile iscriversi al registro anche vie email: basta scaricare l’apposito modulo da questo indirizzo, compilarlo e inviarlo all’indirizzo email iscrizione@registrodelleopposizioni.it.