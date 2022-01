Nel corso del CES 2022 di Las Vegas l’annuncio del WiFI 7 si sarebbe dovuto palesare di fronte agli occhi increduli dei partecipanti all’EXPO. La prima prova firmata Mediatek è arrivata solo in seguito con tanto di data di uscita per uno standard che si prepara a rivoluzione i sistemi di accesso in rete in quanto a velocità e sicurezza. Ecco cosa ha detto la compagnia al riguardo.

WiFi: versione 7 potente e sicura in arrivo a breve

Tutto come da programma con lo sviluppo della nuova tecnologia di rete senza fili promessa dalla compagnia Mediatek. L’assaggio del futuro non c’è stato ma non temete visto che l’azienda conta di insediare il nuovo protocollo di comunicazione entro il prossimo 2023. Non dovremo aspettare poi molto per saggiare le potenzialità di questo inedito sistema.

La prima dimostrazione ha messo alla luce nuovi record di velocità in linea con lo standard 802.11be. Non manca il supporto multi-link MLO per l’aggregazione multi-canale che riduce le distorsioni anche per singole frequenze. Meno intereferenze e quindi maggiore stabilità e larghezza di banca in linea con quanto espresso dall’azienda che al riguardo ha detto: “La tecnologia MLO – spiega l’azienda – sarà fondamentale per gli streaming video, di giochi e per qualsiasi altra attività che necessiti di un throughput costante, rapido e istantaneo”.

In linea puramente teorica il WiFi di settima generazione doppia la gesta del WiFi 6 con una velocità di trasferimento pari a 2.4X grazie ai canali 320 MHz e maggiore larghezza di banca tramite la modulazione quadrata di ampieazza QAM. I primi prodotti sbarcheranno dal 2023 con il presidente di Korea Mercury Moon Ho Lee che riferisce:

“I consumatori desiderano una connessione Wi-Fi sempre connessa, affidabile e veloce per diverse applicazioni: videochiamate, intrattenimento in 4K o in 8K, giochi in real time e altro. Il Wi-Fi 7 di MediaTek può soddisfare le attuali necessità dei consumatori e può anche aprire la porta alle future applicazioni in AR e VR che oggi non riusciamo nemmeno ad immaginare”.