Da Euronics gli utenti si ritrovano a poter approfittare di riduzioni decisamente importanti, sull’acquisto di ottimi prodotti di tecnologia generale, con prezzi molto più bassi del normale, pronti a far risparmiare tutti coloro che vorranno mettere mano al portafoglio.

Le differenze con le rivali della rivendita di elettronica, sono perlopiù legate alle limitazioni vincolate ai soci di appartenenza o similari, è importante sapere che, oltre a dover necessariamente acquistare in negozio, dovrete prestare attenzione alla dislocazione territoriale degli sconti. Il volantino promette comunque prodotti completamente sbrandizzati, per quanto riguarda la telefonia mobile, per estendersi poi verso la solita garanzia di 2 anni, per ogni modello attualmente in commercio.

Euronics: quante occasioni e che prezzi mai visti prima

Offerte a più non posso sono state effettivamente attivate da Euronics in un volantino che vuole far risparmiare più utenti possibili, con il lancio di prezzi molto bassi su galaxy S21 e s21+, i due top assoluti dell’azienda sudcoreana. Dovete sapere, infatti, che sono acquistabili finalmente alla stessa cifra, serviranno 749 euro per il loro acquisto definitivo.

Le proposte non terminano qui, sempre all’interno della medesima campagna possiamo trovare anche prodotti più economici, come Oppo Find X3 Neo, in vendita a 549 euro, oppure Reno6 e Reno6 Pro, ugualmente interessanti in termini di prestazioni generali. Il volantino è sicuramente sorprendente, per questo motivo si consiglia caldamente di prendere visione delle pagine che trovate elencate direttamente sul sito ufficiale.