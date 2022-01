Apple si sta preparando ad un 2022 ricco di appuntamenti che vedranno il debutto dei nuovi smartphone iPhone SE e iPhone 14. Ci saranno novità anche per quanto riguarda i tablet, con l’arrivo della famiglia iPad di decima generazione.

Tuttavia, l’azienda di Cupertino sta anche pianificando i device che arriveranno nei prossimi anni. In particolare, secondo quanto emerso da un nuovo report, Apple potrebbe rivoluzionare completamente la serie iPad.

A partire dal 2024 ci aspettiamo un rinnovamento in termini di design ma anche, e soprattutto, per quanto riguarda le specifiche tecniche. L’azienda della mela sembra intenzionata ad utilizzare su tutta la gamma i nuovi panneli OLED prodotti da LG Display.

Apple ha scelto LG Display come fornitore dei pannelli OLED che saranno usati sulla nuova generazione di iPad

Secondo le dichiarazioni di alcuni insider, sembra che LG Display si stia preparando alla fornitura ampliando al propria capacità produttiva. L’azienda sta espandendo lo stabilimento di Paju, in Corea del Sud per aumentare il numero di display OLED che è possibile assemblare.

I pannelli di nuova generazione saranno utilizzati principalmente sugli iPad ma in seguito arriveranno anche sugli iPhone. Apple ha scelto LG Display come principale fornitore proprio per l’esperienza del brand nel settore. Infatti, i principali competitor non sono in grado di adattare facilmente la produzione a display delle dimensioni volute dal Cupertino.

I primi iPad con display OLED LG sono previsti per l’anno prossimo, con la produzione di massa che verrà svolta proprio nello stabilimento di Paju. Purtroppo al momento non si hanno ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche dei device ma ci aspettiamo che Apple integrerà soluzioni inedite. Non resta che attendere nuovi leak che non tarderanno ad arrivare.