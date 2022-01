Unieuro pazza: sconti al 50% su tutto e smartphone quasi gratis

Unieuro chiude la porta in faccia alle dirette concorrenti del mercato, con un volantino che vuole convincere a tutti i costi, i prezzi sono bassi ed economici, garantendo nel contempo un risparmio decisamente superiore alle più rosee aspettative.

Per essere sicuri di riuscire a mettere le mani sui migliori dispositivi al giusto prezzo, dovete comunque sapere che sarà necessario recarsi in un qualsiasi negozio, oppure affidarsi all’e-commerce aziendale. Coloro che opteranno per questa seconda opzione, potranno comunque ricevere presso il domicilio la merce a titolo gratuito, grazie alla spedizione gratis per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Unieuro continua a stupire: prezzi bassi e tantissimi sconti

Unieuro promuove i migliori prezzi in circolazione con una campagna piena di prezzi molto più bassi del normale, tutti pensati per invogliare gli utenti al salto generazionale, abbandonando i modelli già in proprio possesso. Il top più interessante dell’intero carnet è sicuramente il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, un terminale che viene proposto nel periodo a 999 euro, e che rappresenta il meglio del meglio del 2021 dell’azienda sudcoreana. Volendo invece acquistare un modello decisamente più recente, il consiglio è di optare per il Galaxy S21 FE, in questo caso la spesa si aggirerà attorno ai 699 euro.

I prodotti in promozione non terminano qui, sfogliando il volantino si nota anche la presenza di un elenco di smartphone da meno di 400 euro, quali sono Realme GT master edition, Xiaomi 11 lite, Galaxy A52, Oppo A94, Huawei Nova 8i, Realme Narzo e tanti altri ancora. Le proposte possono essere visionate direttamente qui.