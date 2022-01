Gli smartphone rappresentano la categoria merceologica più richiesta e desiderata dagli utenti italiani, ecco quindi svelato il motivo per cui anche Trony ha deciso di focalizzare la propria attenzione su tale segmento, integrando nel volantino una lunga serie di promozioni molto interessanti.

Coloro che vorranno ricorrere all’acquisto dei prodotti, devono comunque sapere che i prezzi sono da considerarsi attivi solamente recandosi personalmente in negozio, non è possibile godere delle medesime riduzioni tramite il sito ufficiale. Le limitazioni terminano qui, in quanto gli stessi sconti sono disponibili in ogni regione d’Italia, senza distinzioni territoriali di alcun tipo.

Trony: quanti sconti assurdi per tutti gli utenti

Trony asseconda le richieste degli utenti sempre alla ricerca del risparmio perfetto, proponendo una campagna promozionale con alle spalle sconti precisi ed in grado di garantire un risparmio che va ben oltre le aspettative. Uno dei modelli più scontati degli ultimi mesi, è sicuramente il Samsung Galaxy S21, anche in questo volantino risulta essere presente, raggiungendo il prezzo finale di 699 euro, per la variante che prevede 128GB di memoria interna. Restando in casa Samsung, notiamo anche la presenza di Galaxy Z Flip3, oggi acquistabile con il pagamento di 749 euro.

Gli altri smartphone in promozione sono invece legati ad una fascia di prezzo decisamente più ridotta, i modelli restanti sono tutti al di sotto dei 369 euro, e coinvolgono TCL 20L, Galaxy A52s, Xiaomi Redmi Note 10, Oppo Find X3 Lite, Oppo A94 o anche Galaxy A32. Il consiglio è di premere qui per aprire il sito ufficiale e sfogliare le pagine del volantino.