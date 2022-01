Huawei ha annunciato Huawei P50 e P50 Pro come i suoi due principali smartphone di punta per il 2021 a luglio. Tuttavia, i dispositivi sono arrivati ​​​​con una serie di compromessi a seguito delle ripetute sanzioni imposte alla versione cinese. Ad esempio, nessuno di questi dispositivi è dotato di connettività 5G, basandosi invece su un modello Snapdragon 888 4G.

Huawei ha perso parte della sua attrattiva sui mercati globali, il che spiega perché l’azienda è riluttante a introdurre dispositivi in ​​quei mercati. Dopotutto, i clienti globali dipendono ancora eccessivamente dai servizi mobili di Google, che alimentano i dispositivi Android, e gli smartphone Huawei ora non hanno questa funzione. Nonostante ciò, Huawei ha rilasciato Huawei P50 con tutti i suoi vincoli in Europa.

Huawei P50 Pro e P50 Pocket arriveranno in Europa

Ora l’azienda rilascerà Huawei P50 Pro e il suo smartphone pieghevole recente, Huawei P50 Pocket. Secondo quanto riportato, Huawei rilascerà i due smartphone la prossima settimana, il 12 gennaio. L’aspetto più intrigante è che sarà disponibile anche il Huawei P50 Pocket, che è stato rilasciato a dicembre. Mentre Huawei P50 Pro ha impiegato diversi mesi per raggiungere i mercati globali, il pieghevole sarà disponibile in meno di un mese. Poiché proviene dalla filiale malese di Huawei, la conferma sembra essere piuttosto solida. Huawei P50 Pro e Huawei P50 Pocket saranno disponibili il 12 gennaio, secondo una manciata di teaser pubblicati su Twitter.

Huawei Malaysia ha entrambi gli smartphone elencati sul loro sito ufficiale. Sono state dettagliate alcune specifiche e caratteristiche importanti della filiale. Sorprendentemente, queste specifiche e caratteristiche sono essenzialmente le stesse delle varianti cinesi. Vale la pena notare, tuttavia, che Huawei P50 Pro sarà dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 888. È disponibile in Cina con il SoC Kirin 9000. L’SD888 si trova anche all’interno del P50 Pocket e nessuno di questi telefoni supporta il 5G.

In termini di software, entrambi i dispositivi verranno forniti con EMUI 12 anziché Harmony. Memoria e RAM saranno disponibili in un’unica opzione da 8 GB / 256 GB per P50 Pro e P50 Pocket, almeno in Malesia. Tuttavia, ci sarà un P50 Pocket Premium Edition con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.