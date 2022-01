Il prossimo 21 gennaio farà il proprio debutto su Netflix la nuova stagione di Ozark. La serie porterà a conclusione le vicende della famiglia Byrde e sarà divisa in due parti. A fine gennaio saranno pubblicate le prime sette puntate, mentre le ultime sette arriveranno in seguito.

Come mostrato nel trailer pubblicato su YouTube, la famiglia Byrde diventerà il punto di riferimento per il cartello messicano e dovrà lottare per sopravvivere. Non mancheranno le minacce, sia interne che esterne che renderanno il compito estremamente delicato.

La descrizione ufficiale che accompagna il trailer è: “Nessuno ha la coscienza pulita“. Queste poche parole confermano esattamente quello che Ozark rappresenta. La serie racconta il dramma di una famiglia rimasta incastrata nel traffico internazionale di droga e riciclaggio di denaro e tutto quello che ne consegue.