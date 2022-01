La sesta stagione di Peaky Blinders sarà anche la stagione conclusiva della serie. I fan non vedono l’ora di come finiranno le avventure della famiglia Shelby ma fino ad ora le informazioni a riguardo sono state davvero molto poche.

Infatti, a causa del Covid, la produzione ha subito parecchi ritardi tanto da far slittare ad oltranza l’uscita della nuova stagione. Tuttavia, i fan saranno felici di scoprire che i problemi sono stati del tutto risolti e quindi il debutto potrebbe essere molto vicino.

A sottolineare questa possibilità ci ha pensato la BBC che ha pubblicato un nuovo trailer. Il filmato di fatto anticipa la sesta stagione e mostra tutti i principali attori che giocheranno un ruolo fondamentale nella storia dei Peaky Blinders.

I Peaky Blinders sono pronti a tornare per dominare Birmingham

Purtroppo il filmato non indica una data di uscita ma, di solito, il trailer viene rilasciato quando ormai manca poco alla pubblicazione effettiva. Non resta quindi che attendere ancora un po, sperando che maggiori dettagli vengano rilasciati molto presto.

La nuova stagione riprenderà la narrazione esattamente da dove si è interrotta la precedente, con Tommy sull’orlo della pazzia a causa delle visioni che lo perseguitano. Sarà interessante scoprire quali nuove avventure attenderanno la famiglia Shelby.

Inoltre, nonostante l’avventura dei Peaky Blinders terminerà con la sesta stagione, lo shorunner Steven Knight ha già altri progetti in mente. Infatti, la storia della famiglia di Birmingham potrebbe proseguire con un film. Tommy e soci potrebbe quindi tornare in un film conclusivo che non vedrà la luce prima del 2023.