C’è ancora molta convenienza nell’attivazione di una tariffa con Iliad. Ancora per qualche giorno i clienti che desiderano passare all’operatore francese potranno attivare la nuova tariffa Giga 150. Questa ricaricabile, probabilmente la migliore di sempre per il provider oltre che per l’intero settore della telefonia mobile, prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e 150 Giga per la navigazione internet. Il costo è molto basso: solo 9,99 euro per il rinnovo mensile.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

I costi da ribasso e le soglie di consumo molto elevate si confermano ancora una volta il grande punto di vantaggio per Iliad rispetto agli altri operatori. Purtroppo però per gli abbonati che sottoscrivono una SIM con il provider transalpino c’è anche una brutta notizia confermata: l’assenza di un’app ufficiale dai principali canali di Android e iPhone.

Anche in questi giorni, infatti, Iliad ha deciso di confermare l’assenza di un servizio nativo da scaricare su Google Play Store di Android così come su App Store di Apple. Gli utenti che devono provvedere alla gestione del proprio profilo tariffario, pertanto, dovranno continuare ad operare soltanto attraverso il sito ufficiale dello stesso gestore.

Nonostante le indiscrezioni, l’assenza dell’app ufficiale è confermata anche per la prima parte del 2022. Sempre nel nuovo anno, i clienti che hanno uno smartphone Android dovranno rinunciare anche ad un ulteriore servizio. Le tante app parallele per la gestione del profilo Iliad, disponibili sino a poco tempo fa su Google Play Store, sono state ora rimosse dal negozio virtuale.