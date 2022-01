Google Pixel 7 dovrebbe essere rilasciato verso la fine del 2022, ma un nuovo suggerimento nei primi giorni di gennaio potrebbe averci dato un’anteprima di uno dei principali cambiamenti. Secondo un recente brevetto, Google sta sviluppando una tecnologia che le consentirebbe di integrare una fotocamera sotto il display sui suoi prossimi telefoni. Ciò potrebbe implicare che la tecnologia sarà pronta per Google Pixel 7 o Google Pixel Fold.

Il brevetto è stato rilasciato a metà dicembre dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, tuttavia è stato originariamente presentato da Google nell’agosto 2021. LetsGoDigital ha poi scoperto il brevetto nei giorni scorsi ed è stato il primo a segnalarlo.

Google sta preparando qualcosa di nuovo per i prossimi device

Si dice che Google abbia assunto un ex sviluppatore di display Samsung che afferma sulla propria pagina LinkedIn di aver lavorato su ‘schermi trasparenti’ presso l’azienda. Nel brevetto di Google, questa persona è chiaramente menzionata come parte del progetto. Questa non è la prima volta che Google ha presentato la documentazione per un dispositivo con fotocamera sotto il display, ma è significativamente meno costoso del precedente brevetto dell’azienda.

Tuttavia, come con altri brevetti, non vi è alcuna garanzia che questa tecnologia verrà utilizzata in un futuro smartphone. Potrebbe essere pronto per Google Pixel 7, ma non sappiamo se sarà pronto per Google Pixel 2022. Dalla fine del 2020, abbiamo visto un paio di aziende includere questa tecnologia su smartphone specifici e ci aspettiamo di vedere fotocamere sotto il display su più futuri telefoni di punta di vari produttori.

Lo ZTE Axon 20 è stato il primo telefono a utilizzare la tecnologia e da allora è apparso su altri telefoni ZTE, nonché su Samsung Galaxy Z Fold 3, Xiaomi Mi Mix 4 e Moto Edge X30 Special Edition. Secondo le indiscrezioni e i rapporti attuali, Samsung non lo includerà nella sua attesissima gamma Galaxy S22.