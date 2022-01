Motorola è entrata nel mercato indiano dei tablet lo scorso anno con il lancio del Moto Tab G20 a settembre. L’azienda si sta ora preparando a lanciare un nuovo tablet in India chiamato Moto Tab G70. La pagina di destinazione del nuovo tablet è già live su Flipkart, indicando che sarà presto disponibile nel paese. Motorola lancerà lo smartphone Moto G71 5G in India il 10 gennaio. Si prevede che il Tab G70 si unirà al G71 come modello ufficiale.

Il Moto Tab G70 offre uno schermo da 11 pollici con cornici sottili. Ha una risoluzione 2K, una luminosità di 400 nit e può riprodurre contenuti HD da piattaforme OTT come Amazon, Prime Video e Netflix. Il tablet include quattro altoparlanti alimentati da Dolby Atmos.

Moto Tab G70 avrà uno schermo 2K e 4 GB di RAM

Il processore Helio G90T si trova sotto il cofano del Moto Tab G70. Dispone di una batteria da 7.700 mAh con capacità di ricarica rapida da 20 W. Secondo il produttore, una volta caricato, il tablet può durare fino a 15 ore. Il tablet ha 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione nativo.

Sul tablet è preinstallato il sistema operativo Android 11, che include uno spazio di intrattenimento Google dedicato per consentire agli utenti di accedere ai loro film, giochi preferiti e così via. Presenta una fotocamera posteriore da 13 megapixel per le foto e una fotocamera frontale da 8 megapixel per le videochiamate. Il tablet include Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, una connessione USB-C e un pogo-pin per il collegamento di una tastiera aggiuntiva.

Il corpo del Tab G70 è realizzato in lega di alluminio e ha una finitura bicolore. Inoltre, ha una struttura idrorepellente IP52. Il dispositivo misura 258,4 x 163 x 7,5 mm e pesa 490 grammi.