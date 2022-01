I prodotti sono scontatissimi da Unieuro, grazie al nuovo volantino, infatti, l’azienda è stata in grado di ridurre di molto i prezzi di vendita dei prodotti maggiormente desiderati dagli utenti, garantendo difatti un risparmio quasi impareggiabile fino a poco tempo fa.

La soluzione che troverete descritta nell’articolo, risulta essere attiva ovunque in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati sia da coloro che decideranno di recarsi in negozio (senza distinzioni territoriali), che da chi invece si affiderà direttamente al sito ufficiale (con spedizione gratuita presso il domicilio). Tutti i prodotti sono comunque commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale come al solito copre solamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali.

Unieuro: incredibili offerte per tutti gli utenti

Nuove offerte speciali sono disponibili per tutti gli utenti da Unieuro, grazie ad un volantino che convince sin da subito con prezzi decisamente più bassi del normale, anche nel momento in cui si dovesse parlare di smartphone di fascia alta. Proprio quest’ultimi rappresentano il punto di partenza da non perdere di vista, i modelli maggiormente interessanti sono Galaxy Z Fold3, in vendita a 1399 euro, passando però anche per Xiaomi 11T Pro, disponibile a 649 euro, oppure un buonissimo Galaxy S21+, il cui prezzo finale di vendita non va oltre i 749 euro.

Gli utenti che invece vorranno avere il massimo con il minimo sforzo, potranno affidarsi a Realme GT Master Edition, disponibile a 329 euro.