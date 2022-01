Le offerte attivate da Esselunga sono indiscutibilmente tra le migliori dell’ultimo periodo, i prodotti sono fortemente scontati rispetto ai vari listini, riuscendo a permettere all’utente finale di mettere le mani su dispositivi di alto livello, senza richiedere esborsi affatto elevati.

Uno degli aspetti più positivi dell’intero volantino, riguarda proprio la sua disponibilità sul territorio nazionale; dovete infatti ricordare che gli acquisti possono essere effettuati ovunque, senza vincoli o limitazioni territoriali di alcun tipo. Indipendentemente da ciò, al superamento dei 199 euro di spesa è prevista la rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Esselunga: le occasioni e le offerte di Gennaio

Le nuove offerte del volantino Esselunga fanno sognare letteralmente gli utenti che da tempo speravano di riuscire a risparmiare al massimo sui vari acquisti effettuati. All’interno della campagna promozionale si possono trovare interessanti prodotti in promozione, come Apple iPhone 13 Mini, in vendita a soli 898 euro, oppure anche uno a scelta tra Galaxy S20 FE, disponibile a 378 euro, con l’aggiunta del Galaxy S21, proposto ad un prezzo finale che si aggira attorno ai 748 euro.

Nel momento in cui comunque le aspettative, e la spesa finale, dovesse ridursi di molto, il consiglio è di puntare dritti verso uno a scelta tra Xiaomi Redmi 9At, Redmi Note 10 5G, Oppo A53s, Realme C25Y, Galaxy A52s, Xiaomi Mi 10T Lite, Galaxy A22 o similari. Tutte le offerte più invitanti sono raccolte comunque sul sito ufficiale.