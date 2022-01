Gli smartphone sono veramente scontati da Euronics, la nuova lista segreta di offerte è davvero ricchissima di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, nell’ottica di cercare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta.

Il rapporto qualità/prezzo è sempre favorevole per gli utenti che decidono di avvicinarsi al mondo di Euronics, in questo modo si ha la certezza di accedere all’alta qualità, senza mai essere costretti a spendere poi così tanto. Il volantino presenta però una limitazione importante, a conti fatti risulta essere valido solo in negozio, con differenze importanti in relazione al socio di appartenenza. Il consiglio è quindi sempre lo stesso, recatevi presso il punto vendita più vicino alla vostra residenza, per scoprire quali sono i prezzi disponibili.

Aprite quanto prima il nostro canale Telegram ufficiale per ricevere codici sconto Amazon gratis e scoprire tantissime offerte.

Euronics: offerte shock nel nuovo volantino

Tantissimi smartphone sono in promozione da Euronics, gli utenti hanno la certezza di poter accedere ad ingenti sconti applicati su tale segmento, con riduzioni importanti dedicate perlopiù alla fascia intermedia. L’unico accenno ai top di gamma è rappresentato dall’Oppo Find X3 Neo, un prodotto veramente eccellente, il cui prezzo attuale si aggira attorno ai 549 euro.

Tutte le altre proposte di Euronics sono perlopiù legate a modelli in vendita a meno di 349 euro, e coinvolgono Oppo A15, Realme C21, Galaxy A12, Xiaomi 11 Lite 5G, Redmi 9At o similari. Per conoscere da vicino il volantino, non dimenticatevi del sito ufficiale dell’azienda stessa.