Il periodo di Natale è da sempre considerato il periodo tradizionale degli auguri tra amici, parenti o anche semplici conoscenti. Da quando le piattaforme di messaggistica istantanea hanno invaso le nostre vite, gli auguri però sono diventati esponenzialmente rilevanti come numero, talmente tanti da non riuscire a tenere il passo. Su WhatsApp, poi, si concentrano la maggior parte dei messaggi tra gruppi e catene.

WhatsApp, come evitare gli auguri di Natale fastidiosi

Per molte persone gli auguri di Natale inviati via WhatsApp rappresentano un fastidio ed una noia da evitare. Anche se le soluzioni non sono definitive, esistono alcune tecniche per evitare una sovraesposizione ai messaggi non desiderati.

Se per quanto concerne le catene, non vi sono tante strade a disposizione degli utenti di WhatsApp, per i gruppi un metodo esiste. Gli utenti che non desiderano prendere parte ai gruppi di auguri sulla chat possono in primo luogo modificare le loro Impostazioni ed inibire la possibilità di essere aggiunti su chat con più utenti.

Al tempo stesso, in caso si sapesse l’organizzatore seriale dei gruppi di auguri su WhatsApp, basterebbe bloccare quest’ultimo anche per poche ore, al fine di impedire l’aggiunta sulle conversazioni di gruppo.

Allo stato attuale, come noto, WhatsApp ancora non assicura agli utenti la possibilità di bloccare in via preventiva un gruppo. In caso di necessità, comunque, si può sempre ricorrere alla soluzione più semplice ed immediata: silenziare le notifiche dei gruppi a tempo indeterminato. In questo modo si avrà la sicurezza di non essere perennemente disturbati in questi giorni di festività.