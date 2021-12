Il team di sviluppo dietro WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea del gruppo di Zuckerberg, si dimostra sempre a lavoro su qualcosa di nuovo.

Con l’ultimo aggiornamento dell’app beta su Android i colleghi di WABetaInfo hanno scovato delle novità per o gruppi chat. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

WhatsApp: novità in arrivo per gli amministratori di gruppi

La novità nello specifico consiste nell’offrire agli amministratori dei gruppi chat di cancellare definitivamente un messaggio per tutti i partecipanti al gruppo. La stessa funzionalità l’abbiamo vista all’opera qualche settimana fa. La novità appena scovata è ancora in fase di sviluppo e quindi non è ancora disponibile a livello pubblico. Torneremo ad aggiornarvi appena emergeranno novità in questo senso.

Nelle ultimi giorni l’applicazione ha inserito anche la possibilità di ascoltare i nostri messaggi audio prima di inviarli. Attraverso un breve video su Twitter, la compagnia già parte del gruppo Facebook, ha spiegato: “Questi non sono errori, queste sono prove. Ora puoi visualizzare in anteprima i tuoi messaggi vocali prima di premere invio“. Per utilizzare la funzione, sia su iPhone che Android, bisogna scaricare l’aggiornamento da App Store e Play Store.

Fatto ciò, basterà cliccare sul pulsante del microfono in una chat di WhatsApp e farlo scorrere verso l’alto per bloccare la registrazione in vivavoce. Questo permetterà di vedere un pulsante di arresto e un cestino. Una volta fermata la registrazione, si potrà far partire l’audio per ascoltare il messaggio vocale prima di condividerlo con il destinatario.