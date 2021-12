Il nuovo volantino Unieuro punta davvero a far risparmiare al massimo tutti gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare i nuovi prodotti di tecnologia generale, grazie alla presenza di apposite riduzioni di prezzo da non perdere di vista.

La campagna promozionale che trovate descritta nel nostro articolo, risulta essere valida in esclusiva nei punti vendita fisici sparsi per il territorio, oltre che direttamente online sul sito ufficiale. In questo modo il cliente ha la possibilità di godere delle medesime riduzioni dal divano di casa propria, ricevendo in cambio la merce presso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi o spese di spedizione (basterà spendere più di 49 euro).

Unieuro: quanti sconti assurdi nel volantino

Unieuro prosegue sull’ottima strada intrapresa in passato, lanciando una campagna promozionale di ottimo livello, all’interno della quale si possono scovare prodotti di qualità al giusto prezzo finale di vendita. Il modello di punta è chiaramente il Samsung Galaxy S21, un top di gamma a tutti gli effetti, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 649 euro; la cifra a prima vista può apparire elevata, ma se confrontata con la qualità del prodotto in sé (ed il prezzo di listino), permette di comprendere lo sforzo compiuto dall’azienda.

Sempre nel medesimo volantino si trovano anche prodotti più economici, i quali possono essere Oppo A94, Xiaomi Redmi Note 9 pro, Oppo A74, Oppo Find X3 Lite, galaxy S20 FE o Motorola Edge 20 Lite, solamente per citarne alcuni, tutti in vendita a meno di 369 euro.